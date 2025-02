Mannen opgepakt om gerommel met aanschafbelasting voertuigen

Drie huizen en drie bedrijfspanden in Leiden, Alphen aan den Rijn en in de gemeente Katwijk zijn doorzocht. Daar is beslag gelegd op de administratie, gegevensdragers, bankrekeningen en dertien auto’s.

De FIOD vermoedt ook dat de verdachten van 25 en 26 jaar geen aangifte voor de omzetbelasting hebben ingediend, terwijl ze dat wel hadden moeten doen. Welk bedrag de staat daarmee aan btw is misgelopen, wordt nog onderzocht.