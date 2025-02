De Nederlander zat vast in een gevangenis in de stad Wiener Neustadt, iets ten zuiden van de hoofdstad Wenen. De krant Kurier schrijft dat hij maandagochtend een stalen kabel van een sportapparaat in de fitnesszaal gebruikte om via een raam te ontsnappen. Deze informatie is niet bevestigd door de Oostenrijkse autoriteiten.

De man zou deel hebben uitgemaakt van de zogenoemde stormrambende, die gestolen auto’s gebruikte voor ramkraken op onder meer juwelierszaken. Kurier en omroep ORF schrijven dat in die zaak drie Nederlanders en een Bulgaar zijn veroordeeld tot celstraffen van tussen de twintig maanden en negen jaar. Die straffen zijn nog niet definitief.