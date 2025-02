Veel landen met een hoge uitstoot ontbreken nog, waaronder China, India en Australië. Ook de Europese Unie heeft nog niets ingediend. Volgens het Klimaatakkoord van Parijs moesten landen dit jaar voor 10 februari een nieuw klimaatdoel indienen voor het terugdringen van uitstoot tegen 2035. Hier moet ook in staan hoe een land deze reductie wil behalen. De klimaatdoelen zijn een belangrijk onderwerp tijdens de klimaattop eind dit jaar in Brazilië.

Klimaatorganisaties hebben nog geen grote zorgen over het missen van de deadline. „Uiteindelijk is het belangrijker dat de plannen goed zijn dan dat ze snel zijn”, zegt Stientje van Veldhoven, vicevoorzitter van het World Resources Institute (WRI). De vertraging is volgens haar verklaarbaar. De klimaattop in Glasgow was door de coronapandemie een jaar uitgesteld. Daarmee was er voor deze ronde dus maar vier jaar de tijd in plaats van vijf.

Bovendien moeten de landen kijken naar het verminderen van uitstoot in allerlei sectoren. „Het hele spectrum telt mee, dus ook transport, landbouw en de gebouwde omgeving”, aldus Van Veldhoven. Volgens de voormalig staatssecretaris ligt de échte deadline dus vooral bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september. „Dat is de laatste stap in de voorbereiding op de klimaattop.”

De Verenigde Staten hebben hun klimaatambities al ingeleverd aan het eind van de termijn van president Biden, maar de huidige president Donald Trump heeft na zijn aantreden direct aangekondigd uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen. „Dat was natuurlijk slecht nieuws, maar de staten en steden zelf hebben ook veel impact. Ook is er al beleid ingezet en dit zal nog invloed hebben op de uitstoot van de VS”, legt Van Veldhoven uit.

Van Veldhoven is regionaal directeur van de Europese tak van het WRI. Zij verwacht dat de EU pas na de zomer met een doelstelling zal komen. Het Verenigd Koninkrijk heeft het doel voor 2035 al wel gepubliceerd. Het land wil in dat jaar de uitstoot van broeikasgassen met 81 procent hebben verminderd. Van Veldhoven wijst op onderzoek dat laat zien dat zoiets voor de EU ook gunstig kan zijn.