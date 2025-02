Kosovaarse premier Albin Kurti wint verkiezingen

De sociaaldemocratische Zelfbeschikkingsbeweging van Kurti behaalde volgens de kiescommissie 42 procent van de stemmen, met bijna driekwart van de stemmen geteld. Door het gebrek aan een parlementaire meerderheid moet Kurti coalitiepartners zoeken. „Dit bevestigt onze goede, succesvolle en progressieve regering”, vertelde Kurti aan verslaggevers in Pristina. „We zetten het werk dat we zijn begonnen voort.”

Kurti’s compromisloze leiderschapsstijl heeft kritiek gekregen van buitenlandse partners in de Europese Unie en de Verenigde Staten. Zij beschuldigen hem ervan etnische spanningen aan te wakkeren en nieuwe conflicten te creëren met Servië, dat weigert Kosovo’s soevereiniteit te erkennen. ‘Normalisering’ van deze relatie is een voorwaarde voor gesprekken over EU-toetreding.

Veel kiezers in het ingesloten Balkanland van ongeveer 1,6 miljoen inwoners, een van de armste in Europa, laten zich niet afschrikken door het internationale isolement onder Kurti. Veel Kosovaren zijn de corruptie van de voorbije twintig jaar onder de liberale PDK (Democratische Partij van Kosovo) en de conservatieve LDK (Democratische Liga van Kosovo) moe. Bovendien daalde de werkloosheid en steeg het minimumloon.

De terugkeer van de Amerikaanse president Donald Trump brengt nieuwe complicaties met zich mee voor Kurti. Trumps speciale buitenlandgezant Richard Grenell bekritiseerde Kurti al om diens „eenzijdige acties die de regio destabiliseren”.