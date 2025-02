Tientallen doden door botsing bus en vrachtauto Mexico

De bus was met 48 passagiers onderweg van de badplaats Cancún, op het schiereiland Yucatán, naar Tecolutilla in Tabasco. Volgens de busmaatschappij werd de bus in de buurt van de eindbestemming aangereden door de vrachtauto, die probeerde in te voegen. Op foto’s bij Mexicaanse media is te zien dat de bus volledig is uitgebrand. Onder de doden zijn de twee chauffeurs van de bus en de chauffeur van de vrachtwagen.

In Mexico gebeuren geregeld ernstige ongelukken met bussen. In oktober kwamen 24 mensen om bij een busongeluk in het midden van het land.