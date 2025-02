Trump beperkt toegang tegenstanders tot overheidsgebouwen

James was de aanklager in een fraudezaak tegen Trump, waarin hij werd veroordeeld tot het betalen van een boete van bijna 355 miljoen dollar. Trump had jarenlang de waarde van zijn bezittingen overdreven, waardoor hij onder meer belastingvoordelen kreeg. Bragg was de aanklager in een zaak waarin Trump schuldig werd bevonden aan gesjoemel met documenten na de betaling van zwijggeld aan een pornoster.

De maatregel heeft vooral symbolische waarde, schrijft de New York Post, maar kan het werk van de aanklagers hinderen. Zo kunnen ze sommige gevangenissen en gerechtsgebouwen in hun werkgebieden niet meer in. Vrijdag liet Trump al weten dat zijn voorganger Joe Biden geen vertrouwelijke informatie meer krijgt van de inlichtingendiensten.