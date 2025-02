Zwitsers verwerpen voorstel over meer milieuverantwoordelijkheid

Buitenland

Zwitserse kiezers hebben massaal een initiatief van milieuactivisten verworpen dat als doel had „respect voor de natuurlijke grenzen van de planeet” in de grondwet op te nemen. Het voorstel werd in een referendum met ruim 70 procent van de stemmen afgewezen, aldus de autoriteiten. De tegenstemmers wonnen in alle kantons.