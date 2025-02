Zuid-Afrika weerspreekt kritiek Trump op onteigeningen

Buitenland

De Zuid-Afrikaanse regering verwijt de Amerikaanse president Donald Trump „desinformatie en propaganda” over het land te verspreiden. Trump heeft hulp bevroren omdat het land in zijn ogen onrechtmatig en immoreel land onteigent. Hij vindt dat de onteigeningswet in Zuid-Afrika mensenrechten schendt. Hij zou ook bereid zijn Zuid-Afrikanen die worden getroffen door de onteigeningen als vluchteling in de VS toe te laten.