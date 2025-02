Chef OPCW op bezoek bij Syrische leider al-Sharaa

Buitenland

De chef van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), Fernando Arias, is op bezoek in Syrië en spreekt er onder anderen de nieuwe Syrische leider Ahmed al-Sharaa. Al-Sharaa is aan de macht gekomen na de val van het regime van Bashar al-Assad in december. Dat werd ervan beschuldigd chemische wapens te gebruiken in de strijd tegen de rebellen.