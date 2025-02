Kustwacht Alaska vindt neergestort toestel met tien inzittenden

De Cessna 208 Caravan, een eenmotorig propellervliegtuig van luchtvaartmaatschappij Bering Air, was donderdag van de plaats Unalakleet onderweg naar Nome in het westen van de Amerikaanse staat, een vlucht van ongeveer een uur. Toen het toestel niet op tijd arriveerde, werd een grote zoek- en reddingsactie opgezet. In een persconferentie liet de kustwacht vrijdag weten dat het vliegtuigje „snel hoogte en snelheid had verloren”.

Het vliegtuig stortte ongeveer 50 kilometer van Nome neer op zee-ijs. De kustwacht kon slechts drie lichamen in het wrak ontwaren, maar gaat ervan uit dat de zeven anderen zich eveneens in de Cessna bevinden en ook om het leven zijn gekomen. Onduidelijk is hoe het vliegtuig kon neerstorten.

Meer dan 80 procent van de gemeenschappen in Alaska is volgens het ministerie van Transport niet met de auto bereikbaar, schrijft The New York Times. Luchtverbindingen zijn daarom cruciaal voor de regio.