Trump pakt Biden toegang tot gevoelige informatie af

In zijn bericht haalt Trump het onderzoek aan dat aanklager Robert Hur vorig jaar deed naar Biden. Daarin noemde Hur de toen nog 81-jarige Biden een „sympathieke, goedbedoelende bejaarde man met een gebrekkig geheugen”. Trump schrijft dat Biden zelfs „in zijn beste jaren niet vertrouwd kon worden met gevoelige informatie”.

Biden nam in 2021 een vergelijkbare beslissing, hij gaf Trump toen niet langer toegang tot de inlichtingenbriefings om zijn „grillige gedrag”. Voor die tijd was het in de Verenigde Staten gebruikelijk dat oud-presidenten ook na hun vertrek uit het Witte Huis af en toe op de hoogte worden gehouden door de inlichtingendiensten.