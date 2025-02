Oekraïne meldt dat Noord-Koreanen na weken weer meevechten

Noord-Koreaanse militairen waren sinds medio januari niet meer gesignaleerd aan het front in Koersk. Dat kwam mogelijk doordat de Noord-Koreanen zware verliezen hebben geleden, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De inlichtingendienst van Zuid-Korea, dat formeel nog in oorlog is met Noord-Korea, zoekt uit wat de exacte reden is.

Noord-Korea heeft naar schatting ongeveer 11.000 militairen naar bondgenoot Rusland gestuurd. Honderden soldaten zijn gesneuveld en enkele duizenden zijn gewond geraakt, liet de spionagedienst weten aan Zuid-Koreaanse parlementariërs.