Staatssecretaris laat keuze aan Tweede Kamer: duurdere schilderklus of prijziger bosje bloemen?

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de alternatieven voor een btw-verhoging op boeken, kranten, cultuur en sport. Deze afspraak uit het hoofdlijnenakkoord gaat niet door, als de politiek het tenminste eens kan worden over een plan B. Ter voorbereiding op het debat heeft staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit en Belastingdienst) alle opties op een rijtje gezet in een brief die vrijdag naar de Tweede Kamer verstuurd is.

Er zijn grofweg drie mogelijkheden. Eén: het lage btw-tarief –nu 9 procent– omhoog. Twee: het hoge btw-tarief –nu 21 procent– opplussen. Drie: het hoge btw-tarief laten gelden voor categorieën goederen en diensten die nu onder het lage tarief vallen.

„Duidelijk is dat er geen makkelijke keuzes voorliggen” Tjebbe van Oostenbruggen, staatssecretaris Fiscaliteit

Het kabinet heeft geen voorkeur, benadrukt Van Oostenbruggen in zijn brief. Hij laat het aan de Tweede Kamer om de knoop door te hakken.

Het opplussen van het hoge btw-tarief kan niet op voldoende draagvlak rekenen, is inmiddels gebleken. Dat heeft de Tweede Kamer onlangs nog unaniem uitgesproken, nadat de inhoud van de brief deels uitlekte.

Het handboek Omzetbelasting nog eens doorpluizen om ingewikkelde uitzonderingen te gaan schrappen biedt evenmin soelaas. Dit levert simpelweg te weinig geld op.

Dan maar het lage btw-tarief van 9 naar 10 procent? Het ziet er niet naar uit dat daarvoor de handen op elkaar gaan. Al is het maar omdat de PVV haar kiezers belooft dat, als het aan hen ligt, de btw op boodschappen naar nul gaat.

Schilderklus

Rest optie drie. Daar liggen mogelijkheden, maar die zijn beperkt, laat het lijstje van Van Oostenbruggen zien. Kamerleden kunnen kiezen uit een verhoging van de prijs van leidingwater, een taxirit, ov-reis, kappersbezoek, schilderklus, isolatieproject, fietsreparatie, gehoorapparaat, van bloemen, planten, geneesmiddelen of dierengeneesmiddelen. Daarbij geldt dat de tariefsverhoging van de ene categorie de schatkist meer oplevert dan de andere.

„Duidelijk is dat er geen makkelijke keuzes voorliggen”, blikte de staatssecretaris alvast vooruit naar het Kamerdebat. Er is enige haast bij het maken van een keuze. Ondernemers en de Belastingdienst hebben tijdig duidelijkheid nodig. Daarom wil Van Oostenbruggen „op korte termijn” van de Kamer weten welk alternatief de voorkeur heeft, om nog voor de zomervakantie de daarvoor benodigde wetgeving door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen.

Als geen enkel alternatief op voldoende steun kan rekenen in de Kamer, gaat de btw-afspraak uit het hoofdlijnenakkoord alsnog door.