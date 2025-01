SGP en CU niet blij met mogelijke btw-verhoging: Als gezinnen er bekaaid vanaf komen, kan partij dat niet dragen”

Staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de achterliggende weken in kaart gebracht welke alternatieven er zijn voor de btw-verhoging op boeken, cultuur, kranten en sport. Hij maakte daarvoor een rondgang langs Tweede Kamerfracties.

Een van de voorstellen van de staatssecretaris is het opplussen van het hoge btw-tarief van 21 naar 21,4 procent, meldde dagblad AD woensdagochtend. Het zou ca. 1,3 miljard euro opleveren.

Veel oppositiepartijen zien een algemene btw-verhoging niet zitten. „De SGP zit er niet op te wachten om nu alles voor iedereen duurder te maken. De benzine en de boodschappen zijn al duur genoeg”, reageert SGP-Kamerlid Stoffer op X. „Als gezinnen er in de btw-verdeling te bekaaid van afkomen, kan mijn partij dat niet dragen.”

Dit voorstel „klinkt niet bepaald als een goede oplossing”, vindt CU-Kamerlid Grinwis. „Een verhoging van de btw zorgt voor nog meer inflatie volgend jaar, terwijl de gestegen prijzen voor de meeste Nederlanders nu al een grote aanslag op hun portemonnee vormen.”

Boeken

Regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB spraken vorig jaar in het hoofdlijnenakkoord af om de btw op boeken, cultuur, kranten en sport te verhogen van 9 naar 21 procent. Mede vanwege dit voorstel dreigde het Belastingplan te sneuvelen in de Eerste Kamer.

Daarop sloot de coalitie een deal waarin ze tegemoetkwam aan een gezamenlijke eis van CDA, SGP en CU. De regeringspartijen beloofden dat het kabinet dit voorjaar een alternatief zou presenteren voor de btw-plannen uit het hoofdlijnenakkoord. Ook D66 steunde om die reden alsnog het Belastingplan.

D66-Kamerlid Vijlbrief ziet echter eveneens geen brood in het door het kabinet uitgewerkte alternatief. „Het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB kan niet iedereen in Nederland laten opdraaien voor de kosten van hun eigen rommelige huishoudboekje”, reageert de D66’er. „Deze btw-verhoging zal de inflatie verder aanjagen en werkenden en ondernemers in hun portemonnee raken. D66 kiest voor andere oplossingen.”

Oppositiepartij GL-PvdA kondigde aan deze week een eigen alternatief voor de btw-verhoging te presenteren. Het CDA reageert op de btw-alternatieven van het kabinet zodra deze in een brief aan de Tweede Kamer zijn toegelicht.

Als het hoge btw-tarief omhooggaat, zullen veel producten duurder worden. Kleding, benzine en laptops vallen bijvoorbeeld onder het hoge btw-tarief. Het voorstel heeft geen invloed op de boodschappenprijzen; die vallen onder het lage btw-tarief van 9 procent.

Het kabinet zal op korte termijn de door Van Oostenbruggen geïnventariseerde btw-alternatieven naar de Tweede Kamer sturen. Medio volgende maand debatteert de Kamer met de staatssecretaris over dit onderwerp.

Als Tweede Kamerfracties het niet eens kunnen worden over een alternatief, gaat de eerder aangekondigde btw-verhoging op boeken, cultuur, kranten en sport alsnog door. De daarvoor benodigde wetgeving is reeds door Tweede en de Eerste Kamer aangenomen.