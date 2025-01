Schoof gaat praten met coalitieleiders over bijstelling begroting

De voorjaarsnota moet volgens Schoof op 11 april af zijn. „Maar we hebben zelfs daar enige speling.” Het kabinet heeft dus drie maanden en de premier wil die tijd „volop benutten”. In de zomer had het kabinet weinig tijd voor de miljoenennota en Schoof wil voorkomen dat het weer een „haastklus” wordt.

Eerder op vrijdag zei minister van Financiën Eelco Heinen dat de blijvend hoge inflatie de noodzaak onderstreept om te bezuinigen. Schoof herhaalde de woorden van de minister dat het een „ingewikkelde puzzel” wordt.

De premier wil hier eerst binnen het kabinet overeenstemming over bereiken. Het is volgens Schoof „van alle tijden” om vervolgens ook de „politieke check” te doen of de financiële plannen op steun in de Tweede Kamer kunnen rekenen.

Het kabinet heeft ook steun nodig in de Eerste Kamer en daar heeft de coalitie geen meerderheid. De minister-president noemde dat een „politiek feit” waartoe het kabinet zich moet „verhouden”. Hij kan zich ook „goed voorstellen” dat het kabinet gaat praten met oppositiepartijen.

Het kabinet liet de onderhandelingen over bijstelling van de begroting de afgelopen maanden nog aan de leiders van de coalitiepartijen. Toen hun besluiten onbedoelde gevolgen bleken te hebben voor bijvoorbeeld verpleegkundigen, rees de vraag of bij de onderhandelingen geen grotere betrokkenheid van de ministeries nodig was.