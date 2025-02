Fivoor hoopt afdeling man die vrouw doodstak snel te heropenen

Ten tijde van de sluiting verbleven 32 patiënten in het gebouw Wier+. Een deel van de groep werd snel overgebracht naar andere klinieken. Volgens Fivoor vergroot dat de druk op die instellingen, terwijl hun mogelijkheden ook al beperkt waren.

Fivoor zegt met de verhuurder van het gebouw te praten over een snel herstel „zodat wij het weer kunnen gebruiken voor het verlenen van noodzakelijke zorg”. Het is nog niet duidelijk hoelang dat duurt.

De gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, en de omwonenden willen dat de kliniek zo snel mogelijk vertrekt. Fivoor wil ook weg, maar heeft nog geen andere plek gevonden. De instelling zegt te beseffen dat de terugkeer naar het gebouw „de zorgen die er in de omgeving leven kan versterken”.

Anne Faber werd in 2017 vermoord door een patiënt van een andere afdeling van Fivoor in Den Dolder. Afgelopen weekeinde werd een 11-jarig meisje doodgestoken in Nieuwegein. Volgens onbevestigde berichten werd de verdachte van die fatale aanval ook bij Fivoor behandeld.

Klinieken als Fivoor kunnen vier beveiligingsniveaus hebben. Die lopen van 1 (laag) naar 4 (hoog). De verschillen zitten onder meer in de beveiligingsmaatregelen en in hoeveel bewegingsvrijheid de patiënten hebben. Wier+ zit op niveau 2. Die afdeling behandelt naar eigen zeggen „mensen met een licht verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben”, en die daarnaast „psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen” hebben. De patiënten zitten in principe op een gesloten afdeling, met onder meer cameratoezicht, maar voor een behandeling gaan ze soms van de groep af.