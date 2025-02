China betreurt vertrek Panama uit project ‘Belt and Road’

Het ‘Belt and Road’-initiatief stamt uit 2012 en is een groot investeringsproject gericht op infrastructuur en energiewinning. China wil daarmee handelsroutes openen en betrekkingen verdiepen met landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Er worden bijvoorbeeld in Aziatische en Afrikaanse landen spoorwegen aangelegd in het kader van het initiatief dat ook de Nieuwe Zijderoute wordt genoemd.

Trump heeft herhaaldelijk gedreigd het Panamakanaal, dat aan het begin van de vorige eeuw door de VS werd aangelegd en in 1999 volledig Panamees werd, terug te nemen.