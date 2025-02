Aantal zzp’ers daalt verder, vooral in de gezondheidszorg

Eind januari stonden er minder dan 1,8 miljoen zzp’ers ingeschreven in het Handelsregister, ruim 4000 minder dan een maand eerder. „De trend die in december al zichtbaar was, zet in januari door”, aldus de KVK. De instantie gaf eerder al aan dat de daling waarschijnlijk te wijten is aan het feit dat de Belastingdienst vanaf 1 januari de wet tegen schijnzelfstandigheid opnieuw handhaaft.

Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal stoppers toe met 6000, een stijging van 47 procent. Het aantal starters nam ten opzichte van januari 2024 af met 4000, ofwel 18 procent. Afgelopen december was het voor het eerst dat er meer stoppers dan starters waren.

In januari verloor de zorgsector het grootste aantal zzp’ers, bijna 2000 in één maand. Daarmee is de sector verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale daling. De bouw zag een afname van 1000 zelfstandigen, evenals de zakelijke dienstverlening.

Werkgevers die zzp’ers inschakelen voor werk dat eigenlijk in vaste dienst moet worden gedaan, kunnen sinds 1 januari een naheffing krijgen van sociale premies, maar nog geen boete. Dat zou eerder wel het geval zijn, maar de handhaving is mede op aandringen van de Tweede Kamer afgezwakt. In aanloop naar de handhaving maakten veel zzp’ers zich zorgen over de controles.

Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management, verwacht dat de daling van het aantal zzp’ers nog wel even doorzet. „De aandacht voor, en handhaving op, schijnzelfstandigheid wordt opgevoerd waardoor in diverse sectoren er minder mogelijkheden zijn om als zzp’er te werken”, aldus Knoben.

Hij stelt dat het goed is dat de daling niet nog veel scherper is en enigszins geleidelijk gebeurt. „Als dit nog sneller gaat, kan het echt ontwrichtend zijn, bijvoorbeeld als in de gezondheidszorg plotseling tienduizenden zzp’ers per maand zouden uitstromen”, zegt de hoogleraar.