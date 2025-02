VS: veroordeelde moordenaar ter dood gebracht met stikstof

De 52-jarige Demetrius Frazier werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord, vijf jaar eerder, op de toen 40-jarige Pauline Brown, een moeder van twee kinderen, in de stad Birmingham in Alabama. Hij werd schuldig bevonden aan verkrachting en moord. Een jury stemde met tien tegen twee voor de doodstraf.

Frazier was al veroordeeld voor verkrachting en voor de moord op een 14-jarig meisje in 1992 in de Amerikaanse staat Michigan. Deze staat heeft geen doodstraf en Frazier werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In de gevangenis bekende hij de moord op Brown. In 2011 werd hij naar Alabama overgebracht, een staat die wel de doodstraf uitvoert.

Alabama voerde vorig jaar drie executies uit door verstikking met stikstof en is de enige Amerikaanse staat die deze methode momenteel gebruikt. Andere Amerikaanse staten gebruiken dodelijke injecties. De executie wordt uitgevoerd door stikstof in een gezichtsmasker te pompen, waardoor de gevangene stikt.