VS nemen weer vliegtuig van Venezolaanse president Maduro in

Het eerste vliegtuig van Maduro dat werd ingenomen stond ook al in de Dominicaanse Republiek. Daar stonden beide luchtvaartuigen voor onderhoud. Volgens de VS gaat de Venezolaanse aanschaf van die toestellen in tegen het Amerikaanse sanctiebeleid. Daarom had Washington de Dominicaanse Republiek gevraagd de vliegtuigen vast te houden. In september werd het eerste vliegtuig in beslag genomen, nu was er toestemming voor een tweede inbeslagname.

Het gaat dit keer om een Dassault Falcon 200, die leden van Maduro’s regering gebruikten om te reizen naar onder meer Griekenland, Turkije, Rusland en Cuba.

Rubio herhaalde vorige week dat de VS de winst van Maduro bij de presidentsverkiezingen van afgelopen zomer niet erkennen. De oppositie zegt dat er gefraudeerd is. Vorige week reisde een speciale gezant van president Donald Trump af naar Venezuela om te praten met Maduro. Hij keerde terug met zes Amerikanen die gevangen zaten in het Zuid-Amerikaanse land.