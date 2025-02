VVD’ers worstelen op discussieavond met vuurwerkverbod

Voorstanders van een landelijk verbod wijzen op de schade en het letsel dat jaarlijks wordt veroorzaakt. Ruim de helft van het oogletsel wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk en bijna driehonderd agenten raakten gewond tijdens de afgelopen jaarwisseling.

Ook benadrukken zij dat vaak kinderen slachtoffer worden van vuurwerk, terwijl zij dat zelf vaak niet hebben aangestoken. Ook huisdieren of mensen met oorlogstrauma’s lijden jaarlijks onder het geknal tijdens de jaarwisseling. De voorstanders zien het liefst een alternatief, zoals een georganiseerde vuurwerkshow of een buurtfeest.

Partijprominent Frans Weisglas vindt dat de partij moet luisteren naar deskundigen, zoals oogartsen of politiebonden. „Wie ben ik om daar eigenwijs tegenin te gaan?” Hij hoopt dat partijleider Dilan Yeşilgöz bereid is de draai te maken naar een landelijk verbod.

Tegenstanders denken dat een verbod nooit te handhaven is. Zij denken dat het probleem vooral ligt bij illegaal vuurwerk, en dat regels alleen helpen op Europees niveau. Ook valt het aantal incidenten op het grote geheel mee, betogen zij. Door een totaalverbod lijden volgens hen de goeden onder de kwaden.

Bovendien is het volgens hen voor kleine gemeenten onmogelijk om een vuurwerkshow te organiseren, en is het onwenselijk dat veel mensen buiten de Randstad (al dan niet beschonken) hiervoor de weg op zouden moeten. Meermaals werd gepleit voor een ‘vuurwerkblije-zone’, waarin wél vuurwerk afgestoken mag worden.

VVD-Kamerlid Ingrid Michon was namens de fractie aanwezig, vooral om te luisteren. Ook de Kamerfractie is verdeeld over de kwestie. Michon benadrukt dat de fractie uiteindelijk het standpunt bepaalt, maar is blij met de verschillende argumenten die gewisseld zijn. Zelf vond zij vooral de discussie over de Randstad versus het platteland een nieuwe interessante invalshoek.

De komende weken neemt de fractie een standpunt in. Later deze maand wordt gestemd over een initiatiefwet van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren, dat vuurwerk in de F2-categorie verbiedt voor consumenten. Ook coalitiepartij NSC is nog „in beraad” over de kwestie.