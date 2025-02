Veel organisaties kritisch over klimaatplan Hermans

„De transitie vraagt om meer snelheid, daadkracht en samenwerking om de klimaatdoelen te halen”, stelt Deltalinqs. De vereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven benadrukt vooral dat er snel oplossingen moeten komen voor de stikstofproblematiek en het overvol raken van het stroomnet. Anders lopen verduurzamingsprojecten vertraging op „en komen de klimaatdoelen voor 2030 in gevaar”.

Een van de grootste projecten van de industrie in de haven is de geplande CO2-opslag in een leeg gasveld onder de Noordzee. Het kabinet wil meer van dit soort projecten, ook in combinatie met de productie van biobrandstoffen. Bomen of planten nemen tijdens de groei CO2 op. Als hun biomassa wordt gebruikt om bijvoorbeeld brandstoffen te maken en de CO2 die daarbij vrijkomt onder de grond wordt gepompt, kan de CO2-concentratie dalen.

Comité Schone Lucht vindt het kabinet hier echter te optimistisch over. De organisatie vreest in de praktijk vooral meer kaalkap van bossen en wijst erop dat het decennia duurt voordat nieuwe bomen net zoveel CO2 opnemen. Bij de verwerking tot pellets en het transport komt bovendien ook CO2 vrij. Het comité noemt het „van essentieel belang dat de huidige bossen biodiverser worden gemaakt en beter beschermd.”

Ook netbeheerders zien knelpunten. Zij wijzen erop dat de ontwikkeling van de waterstofmarkt en de productie van groen gas nog te langzaam gaan. Die ontwikkelingen zijn volgens Netbeheer Nederland wel cruciaal voor het verduurzamen van de industrie.

Milieuorganisaties zijn over het algemeen niet te spreken over het ambitieniveau. Volgens Milieudefensie worden vervuilende bedrijven te veel ontzien. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal mist „concrete beleidsmaatregelen”, vooral op het gebied van landbouw, luchtvaart en scheepvaart. „De grootste klapper in CO2-uitstoot is te maken door in te zetten op minderen”, voegt de organisatie eraan toe.