Kabinet wil af van inhouden huur op minimumloon arbeidsmigrant

De regeling kan „een verdienmodel in de hand werken waarbij arbeidsmigranten worden uitgebuit”, aldus het kabinet. De slechte omstandigheden waarin veel arbeidsmigranten werken en leven in Nederland zijn al langer een groot thema in politiek Den Haag.

Bedrijven faciliteren vaak de huisvesting van (nieuwe) arbeidsmigranten, die veelal uit Oost-Europa komen. Veel partijen willen dat een werkgever niet ook de huisbaas van de arbeidsmigrant mag zijn. Het huurcontract en de arbeidsovereenkomst moeten al gescheiden zijn volgens een wet die recent is ingegaan. Maar in de praktijk houdt de mogelijkheid om de huur in te houden de afhankelijkheid van de werkgever deels in stand.

De komende jaren gaat het percentage dat werkgevers mogen inhouden daarom steeds een stukje (vijf procentpunt) omlaag. Van Hijum wil „werkgevers, huisvesters en sociale partners” tijd gunnen om zich aan te passen. Vanaf 1 januari 2030 mogen werkgevers dan helemaal geen geld meer inhouden op het minimumloon.