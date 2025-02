Aantal Zwitserse christenen daalt, percentage niet-godsdienstigen en moslims stijgt

Dat schreef het Duitse tijdschrift pro vorige week naar aanleiding van een onderzoek onder Zwitsers in 2023.

Tien jaar geleden was het percentage niet-godsdienstige Zwitsers nog 22,2 procent. Het aantal moslims steeg van 5,1 procent in 2013 naar 6 procent in 2023.

Volgens de statistieken bezocht in 2023 ongeveer driekwart van de bevolking maximaal vijf keer per jaar een religieuze organisatie om een ​​dienst bij te wonen. Daarentegen gaf 68 procent van de leden van evangelische gemeenten aan dat zij minstens één keer per week een kerkdienst bijwonen.

Van de Zwitserse moslims liet 46 procent weten dat ze in 2023 nog nooit een samenkomst hebben bijgewoond. Alleen niet-godsdienstigen hadden een hoger percentage mensen dat in 2023 nooit een dienst bijwoonde.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 8,2 procent van de Zwitsers zich weleens gediscrimineerd voelt vanwege zijn geloof. Van de moslims gaf 35 procent aan dat ze minstens één keer slachtoffer waren van discriminatie vanwege hun religieuze overtuiging. Bij evangelische gemeenten was dat 17 procent en bij mensen met andere godsdiensten 26 procent.