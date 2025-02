Veel schoolkinderen met griep, viroloog ziet niets uitzonderlijks

Gezondheidsinstituut Nivel ziet in de algemene bevolking nu een griepgolf van een „matige intensiteit”. Onder kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot en met 14 jaar lijkt de griep meer huis te houden: in die leeftijdsgroep is de grens overschreden om van een „hoge intensiteit” te spreken.

Koopmans legt uit dat de verspreiding van griep vaak in de loop van een epidemie verschuift naar andere leeftijdsgroepen. Schoolkinderen infecteren bijvoorbeeld hun ouders. Dat gebeurt vrijwel ieder jaar wel, behalve tijdens de coronapandemie. Toen kregen griepvirussen door lockdowns en andere maatregelen weinig kans om rond te gaan.

Hoeveel kinderen precies griep hebben, wordt niet centraal bijgehouden. De meesten gaan niet naar de huisarts, maar omdat er altijd een minderheid is die dat wel doet, gebruikt het Nivel de consulten bij ongeveer veertig praktijken als graadmeter. Huisartsen nemen ook monsters af bij patiënten. Afgelopen week waren dat er 104. In 72 monsters zat een influenzavirus (69 procent). Het coronavirus wordt de laatste tijd amper gevonden.