Franse Senaat keurt staatsbegroting voor 2025 goed

Het rondkrijgen van de begroting was een hoofdpijndossier voor de regering, die geen meerderheid heeft in het parlement. De nieuwe premier François Bayrou gebruikte speciale bevoegdheden uit de grondwet om het voorstel zonder stemming door de Nationale Vergadering te loodsen, het lagerhuis van het parlement. Hij overleefde daar op woensdag twee moties van wantrouwen met hulp van een deel van de oppositie.

Frankrijk heeft een versplinterd parlement sinds de vervroegde verkiezingen van vorig jaar. Geen enkel machtsblok kreeg een meerderheid en dat maakt de regering afhankelijk van steun van de oppositie, die ideologisch sterk verdeeld is. Die besloot vorig jaar nog om zijn voorganger Michel Barnier naar huis te sturen. Bayrou kan nieuw politiek getouwtrek verwachten als later dit jaar onderhandeld moet worden over een begroting voor 2026.