Recept uit ”Het lekkerste bistrokookboek”: potage aux lentilles

Een boek dat ik na vele jaren nog regelmatig van de plank pak is ”Het lekkerste bistrokookboek” (uitg. Bosch & Keuning, alleen nog tweedehands verkrijgbaar) van Patricia Wells. Het is al een oudje. De Nederlandse vertaling kwam in 1992 uit. Naar hedendaagse maatstaven is het een kaal boek. Het gebruikte papier is vrij grof, glamoureuze foto’s ontbreken. Maar dat weerhoudt me er niet van om geregeld in het boek te grasduinen, op zoek naar gerechten zoals die in Franse bistro’s worden geserveerd. Of misschien ook wel om in gedachten even in die sferen te verkeren.