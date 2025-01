Recept uit ”Koken met Karin zónder pakjes en zakjes 2”: Mexicaanse bonenburrito’s

Geertje en Mariëlle pakken bij de start van het nieuwe jaar hun favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 3: Mexicaanse bonenburrito’s van Karin Luiten.

De met een pittig bonenmengsel gevulde tortilla’s komen uit Karin Luitens ”Koken met Karin zónder pakjes en zakjes 2” (uit 2013, alleen nog tweedehands verkrijgbaar of gebundeld in ”Het grote zónder pakjes en zakjes kookboek”). Ik denk dat ik dit recept in mijn leven het vaakst maakte, al strijdt het om de eerste plek met de spaghettisaus van Karin Luiten uit haar eerste boek. Het recept is makkelijk, gezond, vegetarisch en simpelweg lekker. En, ook belangrijk: bijna iedereen hier eet het goed, hoewel de tortilla’s met gesmolten kaas die ik er altijd bij maak, het populairste onderdeel van de maaltijd zijn. Samen met de rauwe paprikareepjes, die hier ook standaard op tafel staan. Ik ben zelf fan van de bijbehorende guacamole, avocadospread, die lekker pittig is door de knoflook.

Karin Luiten noem ik weleens mijn kookheld. Omdat haar recepten zo no nonsense zijn. Ik hou ook van de rode kool met appeltjes, de groentecurry en de wolkige chocoladecake uit dit boek en van veel meer gerechten uit haar andere kookboeken. Als ik het even niet meer weet, maar niet iets ingewikkelds wil, pak ik er graag een Karin Luiten bij.