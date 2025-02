Chipbedrijven eindigen lager op Damrak na resultaten AMD

In de vroege beurshandel op Wall Street kelderde AMD al ruim 10 procent. ASML noteerde bij het slot van de Amsterdamse beurshandel 0,9 procent lager in de AEX-index en bungelde daarmee onderaan. Besi zakte 0,6 procent. Alleen branchegenoot ASMI steeg licht, met 0,1 procent.

De handel stond verder in het teken van de importheffingen uit de Verenigde Staten. Die heffingen gelden al voor goederen uit China, dat met vergeldingsmaatregelen kwam. Het is nog niet bekend wanneer de Amerikaanse president Donald Trump heffingen voor de Europese Unie aankondigt, iets waar hij eerder wel mee dreigde. Verder kwamen verschillende grote Europese bedrijven met kwartaal- en jaarcijfers.

De AEX-index sloot de handelsdag vrijwel vlak op 919,45 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 833,07 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,5 procent, Parijs verloor 0,2 procent.

Sterkste stijgers in de AEX waren telecomconcern KPN (plus 1,5 procent) en verfconcern AkzoNobel (plus 1,6 procent). ASML en Besi werden bij de dalers in de hoofdgraadmeter vergezeld door techinvesteerder Prosus, bierbrouwer Heineken en ABN AMRO met minnen tot 0,6 procent.

Bij de kleinere fondsen was TomTom opnieuw de grootste verliezer. De navigatiedienstverlener kelderde een dag eerder ruim 14 procent, na bekendmaking van tegenvallende cijfers en zwakke vooruitzichten voor dit jaar door de malaise in de Europese auto-industrie. Woensdag daalde TomTom 6,3 procent.

Novo Nordisk steeg 4,5 procent op de beurs in Kopenhagen na de publicatie van de jaarresultaten. De Deense farmaceut is uitgegroeid tot een van de meest waardevolle Europese bedrijven dankzij de afslankmedicijnen Ozempic en Wegovy. Het afgelopen jaar zag Novo Nordisk de winst hard stijgen door de grote vraag naar deze middelen.

Andere bedrijven die met cijfers kwamen waren olie- en gasconcern TotalEnergies (plus 1,7 procent in Parijs), farmaciebedrijf GlaxoSmithKline (plus 7,6 procent in Londen) en de Spaanse bank Santander (plus 8,3 procent in Madrid).