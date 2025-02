Zweedse koning legt bloemen na schietpartij school Örebro

Carl Gustaf en Silvia zijn naar Örebro afgereisd om eer te betuigen aan de slachtoffers van de schietpartij met zeker elf doden, inclusief de schutter. „Dit is op veel plaatsen in de wereld gebeurd en nu is het hier gebeurd”, zei Carl Gustaf. „We denken aan degenen die hierdoor getroffen zijn, de overledenen en hun nabestaanden, de schoolleiding en alle leerlingen.”

Ook Silvia sprak bij de herdenkingsplaats. „Ik heb een grote wens voor het hele Zweedse volk. Waar is het mooie Zweden gebleven? Ik wil iedereen echt vragen om te helpen het weer op te bouwen. Om weer op te bouwen wat het betekent om Zweeds te zijn”, zei zij.

Het koningspaar bezoekt niet alleen de campus van de school, maar woont later ook een herdenkingsdienst bij in een kerk in het centrum van de Zweedse stad.