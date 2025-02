Kerkenvisie: 10 van 24 kerken in gemeente Goes komen binnen tien jaar leeg te staan

Dat blijkt uit de ”Kerkenvisie Goes”, die dit voorjaar in de gemeenteraad wordt behandeld.

Van de kerkgebouwen zijn er nog twintig in gebruik met een religieus doel. In alle zes dorpen van de gemeente (Kattendijke, Kloetinge, ’s-Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen, Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk) wordt de rijksmonumentale dorpskerk bedreigd in het voortbestaan. De betrokken gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland denken binnen afzienbare tijd hun kerk te moeten sluiten. In vijf van deze dorpen betreft het de enige dorpskerk. In Wolphaartsdijk staan drie kerkgebouwen.

De hervormde kerk in Kloetinge op een foto uit 2012. beeld RD, Anton Dommerholt

Enkele nog niet beschermde kerkgebouwen verdienen volgens de opstellers wel een status als (gemeentelijk) monument. Als voorbeeld noemen zij onder andere het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Wolphaartsdijk. „Het exterieur van de kerk is van waarde als voorbeeld van een eenvoudige dorpskerk waarbij in de architectuur meer details zijn aangebracht om het als bijzonder gebouw te markeren. Het interieur is door verbouwingen minder van belang.”

Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Wolphaartsdijk op een foto uit 2012. beeld Sjaak Verboom

De kerkenvisie bevat stappenplannen om samen met de kerkeigenaren een toekomstbestendig plan op te stellen. Bij de kerkbesturen blijkt vooral behoefte te bestaan aan één aanspreekpunt bij de gemeente. Dat komt er dan ook.

Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat „de gemeente geen kerken in eigendom overneemt en geen financiële bijdragen aan de kerken verstrekt, maar vooral door kennisdeling, expertise en begeleiding ondersteuning aan de kerken geeft”. De rijksmonumentale Grote Kerk in Goes is hierop de uitzondering; daarvoor loopt een apart financieringstraject. De gemeente zal inzetten op regulier overleg met de overige kerkeigenaren.