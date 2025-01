Michelinster voor Grote Kerk Goes

Een verrassing was de Michelinwaardering zeker voor de Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes. „Blijkbaar liep er een ”mystery guest” van Michelin in onze kerk rond”, zegt vicevoorzitter Gerrit Dieleman. Hij is blij met de ster. „Ze is allereerst een erkenning van de waarde van de mooiste kerk van Zeeland. Een laatgotische kruisbasiliek als de onze is in de wijde omgeving niet te vinden.”

De Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. beeld Dirk-Jan Gjeltema

De Michelinster is, zo meent Dieleman, „ook een bekroning van onze inspanningen om de kerk zo veel mogelijk open te stellen, zodat zo veel mogelijk mensen ervan kunnen genieten. De laatste jaren hebben we hard gewerkt aan een goede culturele, maatschappelijke en ook commerciële invulling. We vatten onze taak breder op dan voorgaande besturen, waarvoor behoud en verhuur centraal stond.”

Het stichtingsbestuur heeft actief meer vrijwillige kerkgidsen geworven. Daardoor kon de publieke openstelling worden verruimd. Voor de coronacrisis was de kerk van mei tot en met september geopend op de dinsdag- en zaterdagmiddagen – nu van 1 april tot eind oktober vijf middagen per week, van dinsdag tot en met zaterdag, en bovendien bij exposities en evenementen. Dieleman: „Het aantal bezoekers is opgelopen van 10.000 tot 50.000 per jaar. Met alle verhuringen komen er nog eens ruim 50.000 bij.”

„Het aantal bezoekers is opgelopen van 10.000 tot 50.000 per jaar, en met alle verhuringen komen er nog eens ruim 50.000 bij” - Gerrit Dieleman, vicevoorzitter Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes

Nieuwe eigenaar

De kerk is eigendom van de protestantse gemeente, die het beheer via een erfpachtcontract aan de stichting heeft uitbesteed. Voor de kerkdiensten op hoogtijdagen en in de zomerperiode, en voor middaggebeden op dinsdag –marktdag in Goes– huurt ze het gebouw terug. Het contract loopt in 2027 af, aldus Dieleman, die beheerzaken in zijn portefeuille heeft. „Het bezit van de kerk drukt voor de protestantse gemeente zwaar op de begroting. Het ledental krimpt. Ze wil de Grote Kerk daarom graag overdragen.”

Gerrit Dieleman. beeld Dirk-Jan Gjeltema

Wie de nieuwe eigenaar wordt, is onderwerp van onderzoek en bezinning. In de komende zes jaar moet, zo is begroot, 1,7 miljoen euro worden geïnvesteerd in noodzakelijk onderhoud en restauratiewerk. Hiervoor worden subsidiepotten en fondsen aangesproken. „Met een monumentale kerk blijf je aan het restaureren”, merkt de vicevoorzitter op.

Urker Mannenkoor

De stichting organiseert zelf kunstexposities. Voor verhuur van de kerk –voor onder meer concerten, bedrijfsfeesten, conferenties, beurzen en bruiloften– heeft ze een professioneel evenementen- en organisatiebureau in de arm genomen. Dieleman: „De ruimte leent zich goed voor grote manifestaties. Bij reformatorische zangavonden en concerten van de christelijke band Sela of het Urker Mannenkoor zit de kerk met zo’n 1000 personen altijd vol.”

Een exploitatietopper is ”Thank Goes It’s Friday”. „Een paar avonden per jaar. Begonnen als een netwerkevenement en nu vooral een discofeest. We kregen reacties als ”moet dat nou in een godshuis?”. Als bestuur nemen we dat commentaar serieus. De kerk is voor ons echter een multifunctioneel gebouw. Dit soort verhuringen hebben niet onze voorkeur, maar zijn financieel gezien noodzakelijk voor de exploitatie.”

Voor de stichting zijn er wel grenzen. „Een verzoek voor een erotische beurs is afgewezen. Dat gaan we niet doen.”