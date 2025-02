BBB-voorzitter: vertrek zestal aderlating, niet onoverkomelijk

Stegink ziet wel een beetje overeenkomsten met wat er op zijn boerenbedrijf met dieren gebeurt. „Die gaan ook weleens de andere kant op.” Na de grote overwinning van de BBB in 2023 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gingen veel politiek onervaren mensen aan de slag in de provincies. Het BBB-bestuur faciliteert afdelingen op verschillende manieren. „Als een fractie daar behoefte aan heeft, dan kunnen we voor een coach zorgen om bijvoorbeeld aan teamgeest te werken. Ook kunnen we iemand een opleiding, inhoudelijk of politiek laten volgen. We zijn er niet alleen bij onderlinge meningsverschillen.”

De BBB-voorzitter vindt het jammer dat hij pas van de afsplitsing in Overijssel hoorde toen het nieuws daarover al rondging. „Sommige media wisten het denk ik eerder dan ik. Het vertrek is hun keuze. Het had van ons als bestuur niet gehoeven. We hebben geprobeerd de fractie bij elkaar te houden.” Daarvoor is onder meer een coach van buiten ingeschakeld. Wat er precies speelde, is onduidelijk. De partij meldt dat een onoverbrugbaar verschil van mening uiteindelijk voor de afsplitsing heeft gezorgd.

Stegink ziet een dag later alweer dingen waar hij blij van wordt. „Het is voor mij heel plezierig om te zien dat de negen mensen in Overijssel voor de BBB blijven gaan en het BBB-beleid verder vorm gaan geven.” Ook met een kleinere fractie door het vertrek van het zestal, is de BBB nog de grootste fractie, stelt Stegink. Maar door de ‘vertrekkers’ is de coalitie in Overijssel wel de meerderheid kwijt. Hoe dat verder gaat, is volgens Stegink niet aan het bestuur. „Dat is een politieke kwestie voor daar.”