Éowyn trok vorige maand over Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De storm zorgde in Ierland landelijk voor schade. The Irish Times schrijft dat ook technici uit landen als Nederland worden ingezet om problemen te verhelpen in de zwaarst getroffen gebieden.

Netbeheerder ESB Networks meldt dat de problemen deze week opgelost moeten zijn. De organisatie heeft ook veel meer mensen ingezet op de klantenservice vanwege het enorme aantal telefoontjes dat binnenkomt.