Banden Boeing-vliegtuigen onderweg naar Rusland in beslag genomen

De Poolse douane heeft een enorme hoeveelheid vliegtuigbanden voor Boeing verkeersvliegtuigen in beslag genomen die naar Rusland zouden worden getransporteerd. De export naar Rusland is in strijd met de Europese sancties tegen Rusland. Volgens de Poolse douane gaat het om 5000 kilo aan banden die in een vrachtwagen zijn aangetroffen en die waren opgegeven als autobanden of banden voor bussen.