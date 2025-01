CGK stevenen af op ontvlechting kerkverband: „We moeten redden wat er te redden valt”

De commissie toekomst trok haar plan in en daarmee zijn de onderling sterk verdeelde CGK weer terug bij af. „Het doet ons verdriet dat we deze gordiaanse knoop in ons kerkelijk leven niet hebben kunnen ontwarren”, zei ds. F.W. van der Rhee van de commissie toekomst kerkverband. „Volgens sommige leden van onze commissie is een verdere ontvlechting van ons kerkverband de enige weg die nu nog rest. Moge de Heere ons kerkverband behoeden voor een ongecontroleerd uiteenvallen.”

„Het huis van de CGK staat in brand en het lijkt erop dat we niet in staat zijn om het te redden” Ds. P.D.J. Buijs, synodepreses CGK

Veel pijn

Overmand door emoties sloot preses ds. P.D.J. Buijs vrijdagmiddag de discussie over de toekomst van het kerkverband af. Hij zei „verbijsterd, verlegen, verslagen en beschaamd” te zijn. „Het huis van de CGK staat in brand en het lijkt erop dat we niet in staat zijn om het te redden. We zijn in een fase gekomen dat we moeten redden wat er te redden valt. Het is buitengewoon triest om dat te moeten constateren. Ik ben ervan overtuigd dat we daar allemaal veel pijn aan lijden.”

De CGK hebben volgens hem „alle reden” om zich te verootmoedigen voor de Heere: „dat we niet in staat zijn gebleken om met Zijn eigendom om te gaan zoals Hij bedoelt. We hebben het vanmorgen gezongen: ,,Verzoen de zware schuld, Die ons met schrik vervult; bewijs ons eens genade!””

Ds. Buijs gaf aan aan dat het moderamen zich met andere deskundigen gaat bezinnen op een oplossing die „de minste schade” zal opleveren voor de CGK. De synode vergadert eind maart over hun voorstel. Ook zei hij dat er een brief naar de kerken gaat met onder meer de vraag „of ze zich niet willen afsplitsen”.

Ds. J.G. Schenau wil het oude plan nog niet loslaten. „Ik zou het moeilijk vinden als er straks alleen maar een plan voorligt dat verdergaande ontvlechting of ontbinding inhoudt”, aldus de predikant. Mogelijk dient hij een dergelijk plan later toch nog weer in.

Onrecht

Ds. R.G. den Hertog trekt zich terug als synodelid. Hij is het niet eens met de gang van zaken, onder andere met de afwijzing van de revisieverzoeken rond vrouw en ambt woensdag. Hij heeft geen vertrouwen meer in de synode. „Onrecht baant zich nu een weg in onze kerken.”

__