WHO ondersteunt Oeganda bij ebola-uitbraak

De WHO zegt de Oegandese autoriteiten financiële en technische ondersteuning te bieden, zodat de uitbraak snel bestreden kan worden. Er zijn tientallen mensen geïdentificeerd met wie de overleden man contact heeft gehad. Zij zijn mogelijk ook blootgesteld.

De verpleegkundige kreeg in januari klachten, zoals moeite met ademhalen en pijn op de borst. Later begon hij te bloeden uit lichaamsholtes. De zieke man stapte volgens de WHO onder meer naar een traditionele genezer en meerdere gezondheidscentra. Hij overleed vervolgens aan orgaanfalen.

Het land is al eerder opgeschrikt door dergelijke uitbraken. Het Soedan-ebolavirus is ontdekt in 1976 en dook sindsdien herhaaldelijk op in Oeganda en Soedan. Het sterftecijfer onder patiënten liep uiteen van 41 tot 70 procent.