Huidig president Frank-Walter Steinmeier heeft de weduwe van de overleden oud-president gecondoleerd. Steinmeier zei dat Duitsland dankbaar mag zijn dat het Köhler als negende bondspresident kreeg. „Hij heeft dit land veel gegeven.”

Köhler was in 2004 voor het eerst gekozen en kreeg in 2009 een tweede termijn. Hij trad een jaar later plotseling af nadat hij in opspraak was geraakt door uitspraken over de inzet van de krijgsmacht in het buitenland.

De president had tijdens een reis naar Afghanistan verklaard dat militaire missies ook kunnen dienen om de Duitse economische belangen te beschermen. Köhler stelde dat zijn uitspraken verkeerd waren uitgelegd, maar vond dat hij politiek te beschadigd was om verder te gaan.

In Duitsland heeft de bondspresident een overwegend ceremoniële functie. De bondskanselier leidt de regering. Dat was op het moment van het vertrek van Köhler de christendemocrate Angela Merkel, die verklaarde dat ze nog had geprobeerd hem op andere gedachten te brengen.