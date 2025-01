Twee mannen aangehouden na explosie in Amsterdam-West

Binnenland

De politie heeft twee mannen (21 en 23 jaar) aangehouden na een explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-West. Om 00.15 uur meldde een buurtbewoner een zware explosie in de Gerrit Mannourystraat. Er raakte niemand gewond, wel is door de knal de voordeur die toegang geeft tot meerdere woningen flink beschadigd.