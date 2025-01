Rusland beschuldigt Oekraïense militairen van moord op burgers

Volgens Svetlana Petrenko van de onderzoekscommissie zijn vijf van de vermoedelijke daders geïdentificeerd en is een van hen krijgsgevangen gemaakt bij gevechten in de regio, Jevgni Fabrisenko. Hij bekende zijn rol in het dorp op een video die de Russische autoriteiten verspreidden. De moordpartij wordt volgens Petrenko aangegeven bij het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN in Genève. Onder de vermoorde dorpelingen waren acht vrouwen die waarschijnlijk eerst verkracht werden, aldus de Russische onderzoekers. De Russen troffen in het dorp stoffelijke resten aan in kelders van huizen.

De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat de slachtoffers zijn gemarteld of mishandeld en daarna doodgeschoten of gedood met explosieven. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vaker van oorlogsmisdaden. Oekraïne heeft op deze beschuldigingen nog niet gereageerd.