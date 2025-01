Studie: veel cacaogrond Afrika verdwijnt door klimaatverandering

Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) komt naar voren dat 50 procent van het huidige teeltgebied in Ivoorkust tegen 2060 verloren kan gaan door hitte en droogte. Ook in Ghana verwachten de onderzoekers dat er minder geschikt gebied zal zijn voor cacao. Ivoorkust en Ghana zijn de belangrijkste producenten van de grondstof voor chocolade. Maar Nigeria en Kameroen kunnen juist een grotere teeltoppervlakte verwachten. Mogelijk neemt de cacaoproductie in Kameroen met 60 procent toe, in Nigeria gaat het om zo’n 40 procent.

Maar die verschuivingen kunnen ook juist leiden tot ontbossing, waarschuwt onderzoeker Niels Anten van de WUR. „Kameroen heeft relatief veel regenwoud, en cacao wordt vaak verbouwd in gebieden waar van oorsprong tropische bossen groeiden. Hierdoor komen deze gebieden onder druk te staan.”

Onderzoeker Pauline Assente benadrukt de noodzaak om productie van cacao juist op bestaande plantages te houden, om ontbossing te voorkomen. „Het is cruciaal om huidige productieregio’s te helpen om zich aan te passen.” Ze ziet ondertussen dat boeren te maken hebben met lagere opbrengsten en consumenten de prijs zien stijgen. „Het raakt iedereen.”

Eind vorig jaar werd bekend dat de prijs van cacao tot recordhoogte is gestegen. Chocolade was flink duurder doordat Ivoorkust en Ghana te maken hadden met veel hitte en droogte.