Van Weel: politie moet na ‘lelijk’ rapport Weiteveen aan de slag

Binnenland

„Het is zeker een lelijk rapport”, zegt minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) over de evaluatie van de politie van de dubbele moord vorig jaar in Weiteveen in Drenthe. „Daar moet ze mee aan de slag. Ik denk dat dat het allerbeste is wat we kunnen doen.” Het is volgens hem voornamelijk een zaak van de politie.