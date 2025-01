Koningsdag in Doetinchem kost 3 miljoen euro

Binnenland

Koningsdag in Doetinchem kost naar schatting 3 miljoen euro. De gemeente Doetinchem wil daarvan zo’n 1,7 miljoen euro van bijdragen en de provincie Gelderland heeft een miljoen euro toegezegd. De rest van het geld komt vooral van buurgemeenten in de Achterhoek en uit fondsen, zegt burgemeester Mark Boumans in een raadsbrief over het koninklijk bezoek op zaterdag 26 april.