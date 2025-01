Zuid-Holland weer naar Raad van State voor geschil om windenergie

Het is niet gebruikelijk dat overheden tegenover elkaar staan bij de rechter. Zuid-Holland zegt dan ook „te betreuren” dat het deze stap moet zetten. „Niettemin zijn wij van mening dat het weigeringsbesluit onzorgvuldig is voorbereid, niet deugdelijk is gemotiveerd en dat een onzorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden”, aldus het college van Gedeputeerde Staten, dat daarom beroep heeft aangetekend. Volgens de provincie kan de lokale opwek van energie, zoals in Brielle, het volle stroomnet ontlasten.

Toen Zuid-Holland eind vorig jaar naar de Raad van State stapte om een besluit van de gemeente Nissewaard aan te vechten, reageerde een deel van Provinciale Staten ontstemd. Onder meer coalitiepartij BBB noemde het een „disproportionele en mogelijk schadelijke stap”, die het vertrouwen tussen de provincie en gemeenten zou ondermijnen.