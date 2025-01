Linda Roozemond volgt leiderschapscursus: „Wie een nieuwe stap wil maken, zit hier op zijn plek”

Leidinggevende worden staat voor Linda Roozemond uit Oud-Beijerland niet direct bovenaan het wensenlijstje. Als praktijkopleider bij verpleeghuis Salem wil ze zich vooral op het gebied van persoonlijk leiderschap ontwikkelen. „Mijn collega’s zien mij als een actief persoon die veel weet, terwijl dat voor mijzelf niet altijd zo voelt. Dat maakt me nieuwsgierig naar mezelf. Waar komt die chronische onzekerheid vandaan? Wat kan ik eraan doen om daarvan los te raken? En wat heb ik nog meer in me dat me steviger in het leven laat staan?”

Tijdens het leiderschapsoriëntatieproject van Driestar educatief komen juist deze zaken aan bod. In acht cursusdagen, gehouden over de periode van september tot juni, ontdekken cursisten aan de hand van leesstof, opdrachten én praktische lessen hun persoonlijke groeikernen en valkuilen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap. „Aan het begin van de cursus werd al aangegeven dat je er minder van opsteekt als je er niet zelf mee aan de slag gaat. Wanneer je alleen maar aan het ontvangen bent en niet zelf instapt, zal de ontwikkeling die je doormaakt niet zo groot zijn.”

En dat betekent: lezen, luisteren, praten en… boksen. „Het mooie van deze cursus is dat die niet alleen maar bestaat uit theorie, maar dat je ook dingen zelf ondervindt. Zo hebben we een middag boksles gehad. Hoe sta je daar? Ben je actief bezig? Sta je ervoor open om dingen te incasseren? Zo leer je dingen over jezelf op een heel andere manier. Verderop in de cursus hopen we bijvoorbeeld een middag naar een manege gaan voor paardencoaching.”

Roozemond is erg enthousiast over het traject, maar vindt het ook intensief. „De groep is niet zo groot: zo’n twaalf tot veertien personen. Daardoor krijg je alle kans om je eigen verhaal te doen. Soms gaat het over diepgaande onderwerpen; dan is een cursusdag van één uur ’s middags tot acht uur ’s avonds best intens.”

Toch raadt ze de cursus van harte aan bij iedereen die openstaat voor verdieping in zijn persoonlijke ontwikkeling. „De meeste mensen in de groep weten al wel ongeveer waar ze staan in het leven, maar willen graag een nieuwe stap maken. Dan zit je hier echt op je plek.”

Dit is het vijfde en laatste deel in een serie interviews met mensen die een cursus volgen naast hun werk.