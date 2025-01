Marten van Dam volgt cursusavonden De Leskamer: „We hoeven het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden”

Weten wat er speelt in de samenleving en waar dat vandaan komt. Voor Marten van Dam uit Ouderkerk aan den IJssel was het een van de redenen om, samen met zijn vrouw, de cursusavonden van De Leskamer in Gouda te volgen. „Eind 2022 hoorde ik voor het eerst van het initiatief. Wilco Boender, voorzitter van De Leskamer, kende ik toen al via de avonden van het Conservatief Café, waar ook verschillende denkers werden uitgenodigd. Toen ik hoorde welke onderwerpen er langs zouden komen, raakte ik enthousiast.”

Van Dam volgde eerst een lessenserie van dr. Bart Jan Spruyt, en daarna een reeks van vier avonden bij hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging. „Tijdens de avonden met Spruyt gingen we langzaam de geschiedenis door, beginnend met de belijdenissen van de vroegchristelijke kerk tot het Reveil en het relativisme toe. Samen keken we voortdurend in de spiegel: hoe verhoudt zich die tijd tot de onze, hoe zouden de christenen uit die periode naar ons kijken? Bij Kinneging stond telkens een belangrijke denker centraal, van wie we ook hoofdstukken uit een bekend werk lazen, zoals ”Leviathan” van Thomas Hobbes en ”On Liberty” __ van John Stuart Mill. Ik vond dat zelf erg vormend. Je krijgt al lezend een zekere voorkennis bij het onderwerp, maar om het écht goed te kunnen begrijpen, heb je de docent nodig om duiding en verdieping te geven. Zo wordt complexe materie begrijpelijk.”

Waarom Van Dam ervoor koos om de lessen te gaan volgen? „We zijn, mijns inziens, sterk afhankelijk van wat vorige generaties voor ons in hun geschriften hebben achtergelaten. Ik ben zelf vader van vijf kinderen, en ik vind het belangrijk dat dit gedachtegoed wordt doorgegeven. Zo hoeven we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden.”

De cursussen van De Leskamer zijn vrijblijvend: er zit geen tentamen aan vast. „Het gaat vooral om het lezen. Je leert bepaalde concepten en ideologieën herkennen en beter begrijpen. Dat geeft een stukje duiding aan de tijd.”

Hij raadt het anderen dan ook sterk aan. „Ik denk dat wij ons als christenen onvoldoende realiseren wat de negatieve impact van filosofen als Hobbes en Rousseau op ons denken hebben. Het is ontzettend belangrijk dat de jonge generatie zich daarop bezint.”

Dit is het tweede deel in een serie interviews met mensen die een cursus volgen naast hun werk.