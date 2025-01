Kor Karels volgt al 30 jaar cursus over de Nadere Reformatie 

Al sinds 1995 belegt de SSNR iedere winter een serie lezingen over de Nadere Reformatie – en Kor Karels uit Veenendaal is hoorder van het eerste uur. „Ik volgde destijds de eerste cursus bij vaste studieleider Roelof Bisschop, en ik ben nooit meer gestopt. In al die bijna dertig jaar komen telkens weer andere thema’s en personen uit de Nadere Reformatie langs: niet alleen uit Nederland, maar ook uit het Engelse en Amerikaanse puritanisme en het Duitse piëtisme. Er zijn altijd weer nieuwe invalshoeken die belicht kunnen worden. Het is geen dorre kerkgeschiedenis; de ochtenden zijn ook stichtelijk. Het is daarom een goede voorbereiding op de zondag. Ik zie er ieder jaar weer naar uit.”

Sinds de laatste kinderen uit huis gingen, gaat ook Karels’ vrouw mee naar de lezingen, die ieder jaar hetzelfde stramien volgen: „Drie zaterdagochtenden vóór de jaarwisseling en drie erna. In het gedeelte voor de pauze maak je kennis met de persoon over wie het die lezing gaat, na de pauze is er een verdieping of een toelichting op het jaarthema. Na afloop eten de cursisten met elkaar. Dat heeft echt meerwaarde; zo kun je samen nog eens napraten.”

Waarom Karels de cursus al zoveel jaren volgt? „Dat heeft allereerst een Bijbelse aanleiding. In Hebreeën 13:7 staat: „Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling.” Dat is de basis. Het is iedere keer weer wonderlijk om te zien dat de HEERE zoveel grote mannen in Zijn kerk gegeven heeft.”

Iedere lezing wordt gehouden door een gezaghebbende spreker en behandelt een persoon en een aspect uit de Nadere Reformatie. Zo stonden in de voorgaande jaren bijvoorbeeld de thema’s ”Moeders in Israël” –over vrouwen die grote betekenis hadden in de kerk–, of ”Zielen waar Zijn vrees in woont” –over de geloofsbeleving– centraal.

Karels raadt vooral jongeren aan om de lezingencyclus te gaan volgen. „Door deze cursussen word je steeds meer bepaald bij de zorg van de HEERE over Zijn kerk, in Nederland en wereldwijd. Het wonder dat Hij Zijn kerk in stand houdt tot op de dag van vandaag: dat is er iedere keer weer.”

Dit is het derde deel in een serie interviews met mensen die een cursus volgen naast hun werk.