Werken aan persoonlijke- en geloofsontwikkeling

Hoe kijk je naar jezelf? Hoe sta je in relatie tegenover anderen? Wie wil God voor je zijn? Carolien van der Grond uit Leusden heeft inmiddels een uitgebreide literatuurlijst over deze onderwerpen. Afgelopen jaar volgde ze de cursus ”Persoonlijke Ontwikkeling voor volwassenen” aan de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort: een reeks van twintig colleges waarbij persoonlijke ontwikkeling en geloofsontwikkeling centraal staan.

„De cursus wordt gegeven in het gebouw van de EH en duurt van september tot december. In die periode heb je tien lesdagen, waarop telkens twee colleges worden gegeven door verschillende vaste docenten van de hogeschool. Je sluit de dag af met een tutor-uur in een kleiner groepje. Daarin bespreek en verwerk je met elkaar de informatie die je hebt gekregen.”

Van der Grond besloot zelf de cursus te gaan volgen naar aanleiding van een positieve ervaring van een familielid. „Ik vond het heel belangrijk om zelf persoonlijk te ontwikkelen. Vooral de combinatie met geloofsontwikkeling leek me erg boeiend. Het is verrijkend dat alles wordt gefundeerd op de Bijbel. Ik denk dat er weinig cursussen zijn die dat op deze manier aanbieden.”

De lesstof vereist wel een actieve houding. „De onderwerpen zijn heel interessant, maar ze vragen ook echt iets van je. Je kunt er niet bij achterover leunen. Het zijn thema’s om goed te doordenken: hoe doe ík dit, moet ik hier misschien iets aan veranderen? Daarom heb je na ieder college zo’n zes uur thuis zelfstudie, waarbij je bijpassende literatuur leest en de informatie verwerkt in een persoonlijk dossier.”

De meerwaarde van deze cursus ligt volgens Van der Grond dan ook in het bewust bezig zijn met fundamentele onderwerpen, zoals Godsbeeld, vergeving en persoonlijkheid. „Het is heel vormend, in welke levensfase je ook zit. Dat vind ik de kracht van de opleiding. Iedereen heeft met deze thema’s te maken, iedereen moet ermee dealen.”

Een van de mooiste dingen die ze zelf uit de cursus meenam? „Dat God betrokken is bij alles wat we doen – ook in de hele kleine dingen. Dat Hij er altijd bij is, al zien we dat niet altijd. Maar eigenlijk had ik elke les wel een moment waarop ik dacht: oh, dáár wil ik meer over lezen!”

