Onderzoekers: nog geen zwarte dozen gevonden na crash Washington

Op een persconferentie wilden de NTSB-onderzoekers niet inhoudelijk ingaan op berichtgeving in media dat de luchtverkeersleiding woensdagavond laat in Washington op het moment van het dodelijke vliegongeluk ondermaats zou zijn geweest. Volgens The New York Times zou dat blijken uit een intern voorlopig onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder op de burgerluchtvaart FAA.

De NTSB hoopt binnen dertig dagen de eerste bevindingen over de oorzaak van het ongeluk te kunnen presenteren.