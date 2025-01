110 Palestijnse gevangenen na uren uitstel vrijgelaten

Netanyahu was boos over de chaos die was ontstaan bij de vrijlating van gijzelaars in de Gazastrook. Zij moesten met moeite door een grote menigte Palestijnen worden geleid. Netanyahu eiste garanties van Hamas dat dit bij volgende overdrachten veiliger zou verlopen en die garanties heeft hij naar eigen zeggen ook gekregen.

Een van de Palestijnen die nu is vrijgekomen is Zakaria Zubeidi. Hij was een kopstuk van de al-Aqsa-martelarenbrigade en werd een bekend figuur tijdens de Tweede Intifada, een grote Palestijnse opstand tegen de Israëlische bezetting tussen 2000 en 2005. Zubeidi zou volgens de Israëlische veiligheidsdiensten verantwoordelijk zijn geweest voor een aantal dodelijke aanslagen. Hij werd opgepakt in 2019.

Sinds het staakt-het-vuren is ingegaan op 19 januari zijn nu in totaal vierhonderd Palestijnse gevangenen vrijgekomen. Hamas en Islamitische Jihad lieten vijftien gijzelaars gaan. De volgende gevangenenruil staat volgens Israël zaterdag op het programma. Dan zou Hamas vier mannen laten gaan, in ruil voor een nog onbekend aantal Palestijnse gevangenen.